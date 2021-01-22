Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları kapsamında ünlü markaların sahte deodorantlarının üretildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında Gebze Pelitli Mahallesi’nde, şüpheli bir şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda, ünlü markalara ait 293 koli içerisinde piyasa değeri 150 bin TL olan, 21 bin 96 sahte deodorant ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.