Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki evden koku gelmesi üzerine doğal gaz sızıntısı yaşandığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve ARMAGAZ Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekiplerince önlem alınarak, bina boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimsenin olmadığı dairenin kapısı çilingir yardımıyla açılarak, içerideki gazın tahliyesi yapıldı. Vatandaşlar, binanın havalandırılmasının ardından konutlarına tekrar girdi. Öte yandan sızıntının mutfaktaki fırının bağlantı borusundan kaynaklandığı, ev sahibinin ise Ankara'da olduğu öğrenildi.