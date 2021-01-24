İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde tarlasını süren Şaban Yavaş (50), 2 metre boyundaki yılan ile karşılaşınca panik yaşadı. Yavaş, elindeki sopa ile hayvanı etkisiz hale getirdi. Daha sonra baygın olan yılanla fotoğraf çekinen Yavaş, yılanı yeniden doğal hayatına saldı.
Kış ayında ortaya çıkan yılan korkuttu
24.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde tarlasını süren çiftçi, kış ortasında gördüğü 2 metrelik yılan karşısında şok yaşadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Bursa,
762273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762273.aspx
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