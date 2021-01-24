Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Zaruri ihtiyaçların karşılanması için market, manav gibi işletlemeler açık tutuluyor. Ancak kimileri bu kolaylığı suistimal ediyor. İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar’da bugün çekilen bir görüntü pes deditti. Yasak olmasına rağmen insanların sokaklara aktığı, hatta kimilerinin maske bile takmadığı görüldü. Bağcılar’da ‘Yürüyüş yolu’ olarak adlandırılan Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi kalabalıktan geçilmedi. Caddede ihtiyacı olmadığı halde boş boş gezenlerin olduğu ve zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.