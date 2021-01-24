Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torba Mahallesi'ndeki bir şantiyede, işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.