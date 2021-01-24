Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, tek katlı evinin önüne yeni yaptırdığı balkon kısmının merdivenlerini çıktıktan sonra balkondan düştü. Ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tek katlı evinin balkonundan düşen adam öldü
24.01.2021 - 20:26 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da tek katlı evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,haberler,ev,
762420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762420.aspx
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