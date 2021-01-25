Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 09 ADT 518 plakalı motosikleti ile Kuşadası-Söke çevre yolunda seyir halinde olan 28 yaşındaki Uğur Ö. isimli genç, çevre yolunun Yavansu Mahallesi bölümünde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp bidonuna çarparak sürüklendi. Kazada yaralanan Uğur Ö. , sağlık ekipleri tarafından ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan genç, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.