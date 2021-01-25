Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar ise evlerde kullanılacak renklerin iyi seçilmesinin daha iyi hissetmeye katkı sağlayacağını vurgulayıp tavsiyede bulunuyorlar. Boya firmalarından Polisan, bu senenin kartelasına mavi, yeşil, sarı gibi doğadan ilham alan renklerin hâkim olacağına dikkat çekiyor. Markanın renk serisinde 'Ultimate Gri', insanlığın salgınla mücadelesine gönderme yaparken, 'Aydınlatıcı Sarı' iyimserliğin rengi olarak günlere umut veriyor. Hardal sarısı ve yoğun sarılar ise en çok öne çıkan renkler olarak karşımıza çıkacak.

HUZUR: Sakinleştirici, huzur veren ve iyileştirici özellikleriyle ön plana çıkan yeşil tonları, 2021'in dekorasyon trendlerinin başında. Düzen, büyüme, tazelik, yeniden doğuş ve umudu sembolize eden yeşil tonları, iç mekânlara güven duygusu aşılıyor.

GÖKYÜZÜ: Mavi, hem okyanusun coşkusunu ve enginliğini hem de gökyüzünün barış aşılayan, huzur veren rengini eve taşımaya yardım ediyor.

TOPRAK: Kahverengiden turuncuya kadar bir yelpaze olan toprak tonları vazgeçilmez. Ahşap, el dokuması, pişmiş toprak yılın en trend renklerinden.

ROMANTİZM: Kırmızı, heyecanın, canlılığın, yüksek enerjinin rengi ama aynı zamanda romantizmin de. Asil şıklık veren morlar ise çok öne çıkanlardan.

MUTFAKLAR: En çok vakit geçirdiğimiz mekânlardan olan mutfakta tıpkı banyolarda olduğu gibi gri ve hatta siyaha yakın koyu tonlar hâkim.