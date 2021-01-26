Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Nafiz Gürman Mahallesi 7093 Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Muhammed Şirin Arslan (55) ile Bedevi Arslan (55) çifti, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Evin içerisine dolan karbonmonoksit gazını fark eden ve bu durumdan dolayı yoğurt yediğini belirten Muhammed Şirin Arslan, eşinin fenalaştığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen yaşlı kadın tedavisi yapılmak üzere ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam ise sağlık personellerine durumunun iyi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.