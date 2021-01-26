Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Çanakkale Savaşı gazisi torunu olan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş’ün, Türk Bayrağı'yla 45 gün sürecek bin 71 kilometrelik yürüyüşü koronavirüs engeline takıldı. Daha öncede 3 defa İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyüş yapan Gümüş, programın iptal edilmesinden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi Pandemi sürecinden sonra önümüzdeki yıllarda iptal edilen yürüyüşü yapmayı arzu ettiğini belirten Gümüş, “Rabbim bedenimize bu sağlığı verdiği sürece şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız. Bundan 106 yıl önce atalarımız bayrağımız, ezanımız, vatanımız uğruna Tokat’tan Çanakkale’ye nasıl gitmişler ise bizde bu yoldan gideceğiz. Bizim yolumuz şehitlerimizin yolu” diye konuştu.