Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Soner Deveci'den (32) haber alamayan ailesi, 20 Ocak'ta hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusu yaptı.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Körfez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timleri, Deveci'yi İlimtepe Mahallesi Eriklitepe mevkisindeki ormanlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş halde buldu.

Su ve gıda ihtiyacının karşılanmasının ardından tedbir amacıyla Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülen Deveci, daha sonra ailesine teslim edildi.

Aile, bipolar rahatsızlığı nedeniyle tekrar kaçmasından veya kendisine zarar vermesinden endişelendikleri için Deveci'yi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Deveci'nin ilk ifadesinde hastaneye yatırılacağından korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.