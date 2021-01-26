Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.