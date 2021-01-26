Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptı
26.01.2021 - 22:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Etiketler : edirne,kar,
762977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762977.aspx
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