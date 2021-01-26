Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının beklendiğini açıklaması üzerine Karabük’te şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülüp devrildi. Olayın yaşandığı anda bölgede kimsenin olmaması olası faciayı engelledi.
Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü
26.01.2021 - 23:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.
Etiketler : Karabük,
762985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762985.aspx
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