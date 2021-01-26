Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı 10 köy ve bağlı mezralarındaki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30’dan itibaren ilan edilen ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ 26 Ocak 2021 Salı günü saat 18.00’den itibaren kaldırılmıştır" denildi.