R.B. isimli şahsın Bucak ilçesine uyuşturucu getirerek sattığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki takip ve çalışmalar neticesinde R.B.'nin kullandığı aracı Bucak ilçesi Seydişehir köyü sınırları içerisinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı inceleme sonrasında, aracın bagaj kısmına saklanılmış şekilde 866 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının kararıyla gözaltına alınan R.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne teslim edildi.
Sakladığı uyuşturucu madde, aracın bagajında bulundu
27.01.2021 - 00:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 00:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir aracının bagaj kısmında saklanmış 866 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Etiketler : Burdur,
762996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762996.aspx
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