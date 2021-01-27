Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

R.B. isimli şahsın Bucak ilçesine uyuşturucu getirerek sattığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki takip ve çalışmalar neticesinde R.B.'nin kullandığı aracı Bucak ilçesi Seydişehir köyü sınırları içerisinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı inceleme sonrasında, aracın bagaj kısmına saklanılmış şekilde 866 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının kararıyla gözaltına alınan R.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne teslim edildi.