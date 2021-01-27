Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte gece başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Her yerin tamamen beyaza büründüğü köyde kar kalınlığı bazı bölgelerde çizme boyuna yaklaştı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği köyde ulaşım traktörlerle sağlanıyor. Ayrıca birçok evin çatısında buz ve kar sarkıtları da oluştu. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.