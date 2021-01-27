Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Fariz B. gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.



Bunun adı YouTuber terörü, vicdanları sızlatan video kurgu çıktı Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı. Youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Fariz B, adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan şüpheli Fariz B, ifadesinde toplumun dışlanan, aşağılanan kesimleri konusunda farkındalık oluşturmak için video çektiğini, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ve maddi manevi kazancının olmadığını savundu.

Şüpheli Fariz B, olayla ilgili çekilen videodaki çocuğun ailesine danıştıklarını, onay aldığını, anne ve babasının rızası olduğunu ileri sürerek, ailenin kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Hakimlik, şüpheli Fariz B'nin yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.