Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da Boğaz mevkiinde ırmak kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar ırmakta su samuru olduğunu fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar büyük heyecan yaşarken bir süre çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.