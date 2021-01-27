Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde dün akşam başlayan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı'nda 7 katlı binanın yangın merdiveni şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı.

Bahar Caddesi'nde de bir sitede ağacın devrilmesi sonucu iki araç hasar gördü.

Kent genelinde çok sayıda tabela söküldü, bazı çatılardan kopan parçalar araçlara zarar verdi.

Belediye ekipleri, zarar gören yerlerde temizleme ve hasar tespit çalışması yaptı.