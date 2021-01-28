Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde attığı Başakşehir 12 yıllık bir ilçe. Modern mimarisiyle ve toplu konutlarıyla megakentin yeni gözdelerinden. Başakşehir'in şehircilik geçmişinin en fazla çeyrek asır ötesine gittiği biliniyor. Tarihî kayıtlar ise İstanbul'daki hayata dair ilk izlerin Başakşehir sınırları içinde görüldüğünü gösteriyor.

Başakşehir'de Osmanlı döneminde ait belgeler, 582 sayfadan oluşan cüsseli bir kitapla gün yüzüne çıktı. Doç. Dr. Raşit Gündoğdu ile Ebul Fazıl Önal’ın imzasını taşıyan "Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir" adlı çalışmaya göre, İstanbul ve civarında ilk yerleşim birimleri Yarımburgaz Mağaraları civarında kuruldu.

Şamlar: Şam'dan gelenlerin köyü

İstanbul'un çevresindeki önemli çiftliklerden bazıları burada bulunuyordu. Kayaşehir'in kurulduğu Kayabaşı'nda Aya Yorgi isimli gayrimüslim köyü yer alıyordu. Mübadele ile bu nüfus göç etti. Sazlıdere Barajı'nın kıyısında bulunan Şamlar köyünün ilk ismi Şamîler idi. Sultan II. Bayezid Vakfına bağlı olan Şamlar, ismini Şam'dan gelip yerleşenlerden alıyordu. Bölgeye 19. asırda Balkanlardan ve Kırım'dan gelen soydaşlarımız yerleştirildi. Küçükçekme gölü yakınındaki Azadlu köyünde bir baruthane bulunuyordu. Bölgedeki mağaralardan temin edilen yarasa dışkılarıyla en kaliteli barutlar burada imal ediliyordu. Ispartakule civarındaki Kızılay Hastanesi de önemli yerlerden biriydi.

Kitabın tanıtımını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İkitelli köyündeki Fatih'in askerlerinden Ni’mel Ceyş Abdullah Efendi’nin mezarının etrafına açık mescid yapacaklarını, bent içerisinde yer alan eserleri ve mağaraları turizme kazandıracaklarını açıkladı.