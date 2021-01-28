Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. 08 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 36.96 seviyesine çıktı. Son 24 saatte etkili olan yağmur yaklaşık 14 günlük su daha kazandırmış oldu. Artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor

Öte yandan son 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 28 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.55 olarak gerçekleşti. Böylece son 10 yılda en düşük doluluk oranı 2014 yılında ölçülmüş oldu.



Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle;

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 39.95

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.04

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 16.04

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 38.51

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 48.74

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 36.66

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 42.34

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 44.29

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 52.60

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 56.27