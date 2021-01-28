Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise kentin yüksek kesimlerine gelerek karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ateş başında sohbet ederken, kimi vatandaşlar ise kartopu oynayarak eğlendi. Ailesi ile birlikte kar topu oynayan bir vatandaşın kar yemesi ise renkli görüntüler oluşturdu. “Mutluyum, eşim ve torunum yanımda. Çok eğlendik” diyen Yaşariye Üzer isimli vatandaş, kar üstünde şarkı söyleyerek sevincini dile getrdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ormanlar, havadan görüntülendi

"Karları görünce insan heyecanlanıyor, kendisini kaybediyor"

Kar görünce çok mutlu olduklarını söyleyen Vedat Üzer ise “Öyle sevinçliyiz ki karın haberini alınca buraya geldik. Eşimi hastanede tedavi ettirdik. Kontrollerinin ardından, fırsat bu fırsat diyerek kendimizi karların üzerine attık. Eğlenmez miyiz? Karları görünce insan heyecanlanıyor, kendisini kaybediyor. Biz de kar topu oynadık. Buradaki kuleye de çıktık. Hanımım da mutlu olsun istedim. Karın tadını çıkarttık. Eşim de memnun oldu” dedi.