Afganistan'ın Jelalabad kentinde Afgan Ulusal Ordusu (ANA) aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bombanın patlamasıyla araç alev topuna döndü. Saldırı sonucu en az 3 askerin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor.