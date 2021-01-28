Afganistan'ın Jelalabad kentinde Afgan Ulusal Ordusu (ANA) aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bombanın patlamasıyla araç alev topuna döndü. Saldırı sonucu en az 3 askerin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor.
Afganistan'da askeri araca saldırı: 3 yaralı
28.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın Jelalabad kentinde Afgan Ulusal Ordusu (ANA) aracına gerçekleştirilen saldırıda 3 asker yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afganistan,asker araca saldırı,
763399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763399.aspx
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