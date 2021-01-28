Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi’nde oturan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk, önceki gün evlerinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu görüldü. Bu sebeple ikilinin karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatlarını kaybettiği anlaşıldı. Borunun neden çıktığı ise bugün belirlendi; çatıdan düşen buz parçası kombinin bacasına denk gelerek çıkmasına sebep oldu. Böylelikle dışarı değil evin içine doğru giren gaz ikiliyi zehirledi.