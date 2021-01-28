Erzincan’ın Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi’nde oturan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk, önceki gün evlerinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu görüldü. Bu sebeple ikilinin karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatlarını kaybettiği anlaşıldı. Borunun neden çıktığı ise bugün belirlendi; çatıdan düşen buz parçası kombinin bacasına denk gelerek çıkmasına sebep oldu. Böylelikle dışarı değil evin içine doğru giren gaz ikiliyi zehirledi.
Polis ile öğretmen çifti ölüme buz parçası götürmüş
28.01.2021 - 18:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’un talihsiz bir olay sonucu hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.
Etiketler : erzincan,polis,öğretmen,buz,kombi,
763467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763467.aspx
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