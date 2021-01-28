Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki yazlık türü evlere giren hırsızlar, kaçmaya çalıştıkları sırada araçları çamura saplandı. Araçlarını saplandıkları yerden çıkaramayan hırsızlar kurtarıcı çağırdıktan sonra yaya şekilde kaçarak izlerini kaybetmeye çalıştı. Durumun ihbar edilmesi sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda girdikleri evlerden 2 televizyon, 2 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet matkap, 1 adet odun testeresi ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olduğu belirlenen akide taşı tepbih koleksiyonunu çalan hırsızların kimlikleri belirlendi.

Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli İzmir'de 1 şüpheli ise Akhisar ilçesinde yakalandı. Yapılan sorguları sonucunda suçlarını itiraf eden şüpheliler çaldıkları eşyaların sakladıkları yeri gösterdi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken adliyeye sevk edilen F.H., İ.T. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.