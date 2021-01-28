Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 17.00 sıralarında Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde tadilat yapan inşaat işçisi Fehim Özel (45) tadilat sırasında yıktığı duvarın çökmesiyle altında kaldı. İş arkadaşları tadilat yapılan iş yerine geldiğinde duvarın yıkıldığını ve Özel'in yıkılan duvarın altında kaldığını gördüler ve durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Fehim Özel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, hayatını kaybeden işçi Fehim Özel'in 6 ay önce evlendiği öğrenildi.