Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO: Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 29.01.2021 10:30 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.01.2021 11:35 seferleri

BUDO: 29.01.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.