İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO: Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 29.01.2021 10:30 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.01.2021 11:35 seferleri
BUDO: 29.01.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.
İDO ve BUDO bazı feribot seferlerini iptal edildi
29.01.2021 - 08:56 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Etiketler : ido,budo,feribot,
763576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763576.aspx
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