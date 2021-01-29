Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, dün gece Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şu ana kadar 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentte tedbirler alınırken, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri Tunceli-Erzincan ve Elazığ karayolunda ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmasına başladı. Öteyandan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin de öncelikli grup köy yollarının açık kalması için çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Kar yağışının gün boyu devam etmesinin beklendiği bildirildi.