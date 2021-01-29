Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege bölgesinde etkili olana sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşerken, Aydın'ın turistik ilçesi Didim’de sağanak yağışlarla beraber kar da yağdı. Yağmurla birlikte yağan kar yağışı Didimlileri şaşkına uğrattı. İlçede en son 2012 yılında kar yağışı olurken, 9 yıl aradan sonra Didim’de kısa süreli de olsa kar yağışı etkili oldu.

Kar sebebiyle Didim’deki cadde ve sokaklar beyaz büründü; araçların üzeri ve çatılar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, kar yağışının etkisinin yitirmesinin ardından çocuklar kar topu oynayarak karın sevincini çıkardı.