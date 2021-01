Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yıllarca fabrikada deri çanta ve cüzdan imalatı işinde çalışan ve 6 ay önce Yozgat’a gelerek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yozgat İl Müdürlüğünden aldığı destekle kendi işini kuran Soner Karataş, ünlü markaların çanta ve cüzdanlarını imal etmeye başladı. İstihdam sağladığı 6 kişiyle ilk olarak bin adet üretim gerçekleştiren Karataş, 6 ayın sonunda deri çanta ve cüzdan imalatını 4 bine çıkardı. Siparişlere yetişemeyen Karataş, ilerleyen dönemlerde personel sayısını da artırarak çanta ve cüzdan üretimini 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

Daha önce İstanbul’da işçi olarak çalıştığını söyleyen Karataş, “Kendi kurduğum iş yerimde bayan, erkek cüzdanı ve cep telefonu kılıfı gibi her türlü aksesuar üretimini yapmaktayız. Şu an 4 bin üretim gerçekleştiriyoruz. Bundan 6 ay önce bin adetle başlamıştık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde ise eleman sayısını çoğaltarak 10 bin üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Daha önce İstanbul’da fabrikada işçi olarak çalışıyordum ama şu an kendi işimin patronu oldum. 6 personel ile üretime başladık önümüzdeki yıl da bu sayıyı 20 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Yaptığımız ürünler tanınmış markaların ürünleri ve Türkiye’nin dört bir yanına yaptığımız ürünleri gönderiyoruz. Siparişlere şu an yetişemiyoruz. Bu süreçte devletimizin de desteğiyle işimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"İşimi severek yapıyorum, ev ekonomime katkıda bulunuyorum"

6 aydır çanta ve cüzdan üretimine devam ettiklerini belirten Salime Karataş ise “Burada çanta ve cüzdan imalatı yapıyoruz. Yaptığımız bu ürünler Türkiye’nin birçok yerine gidiyor. İşimi severek yapıyorum, ev ekonomime katkıda bulunuyorum. Eşime, çocuklarıma destek oluyorum” şeklinde konuştu.

2020 yılında 303 işletmeye destek ödemesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Yozgat KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık da, “İl Müdürlüğümüz olarak 2020 yılı içerisinde ilimizde faaliyet gösteren gerek imalat sektöründe gerekse ticaret hizmet sektörü işletmelerimize 6 milyon 942 bin lira destek ödemesi yaptık. İnşallah 2021 yılında bu destek ödemelerini daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.