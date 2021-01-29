Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak merkeze 32 kilometre uzaklıkta bulunan Hilal beldesinde ikamet eden Bedel Güvercin’e ait inek, önceki gece doğum yaptı. Güvercin, eksi 13 derecede doğan buzağısını soğuktan etkilenmemesi için sarıp evine götürdü. Leğenin içine aldığı buzağıyı sobanın yanına getiren Güvercin, hayvanın soğuktan etkilenmesini önledi. Buzağının üzerini de örten Güvercin, hayvanı biberonla beslemeye başladı. Güvercin, "Buzağının üşümemesi için devamlı soba yakıyoruz ve çocuk biberonunun yardımıyla buzağıyı annemin inekten sağdığı sütle besliyoruz. Altını kirlettiği zaman altını temizliyoruz. Sabah saat 05.00’a kadar annemle beraber buzağının bakımını yaptık" dedi.