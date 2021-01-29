Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun (37) gözaltına alındı. Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve önceki gece cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından dün çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muharrem Coşkun'un 17 Aralık'ta öğle saatlerinde arkadaşına ait araçla Arzu Aygün'ün kaldığı Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'ndeki Korupark Evleri önüne gittiği, burada Arzu'yı araca alıp birlikte ormana gittikleri ve ormanda Arzu Aygün'ün kafasına kurusıkıdan bozma tabancayla arkadan bir el ateş ederek öldürüp cesedini de naylona sarıp çuvala koyarak arkadaşına ait araçla Terme ilçesindeki ormanlık alanda bıraktığı ortaya çıktı.

Arzu Aygün'ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekleyen cenazesinin DNA testi sonucuna göre ailesine teslim edileceği öğrenildi.