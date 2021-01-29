Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur Konak Mahallesi’nde 24 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir kişinin ilkokul öğrencisi kız çocuğunun önüne geçtiği ve cinsel organını gösterdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili başlatılan çalışmada tacizcinin Osman K. olduğunun belirlenmesi üzerine Salı pazarında yakalanan şüpheli çevre esnafı tarafından linç edilmek istenmişti. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti. Görüntülerde, çevredeki bazı kişileri, polisin gözaltına alıp götürmeye çalıştığı Osman K.'ya saldırmaya çalıştığı, polislerin taciz şüphelisini hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, çevredekilerin de koşarak peşlerinden gittiği yer almıştı. Polis ekipleri, Osman K.'yı linç girişiminden son anda kurtarmıştı. 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Osman K.’nın istinaf mahkemesine taşınan davasında karar çıktı. İstinaf Mahkemesi, Burdur Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 10 yıllık cezayı bozup, sanığa 4 yıl 2 ay ceza verdi.

TANIDIK BİRİ ZANNETMİŞ!

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ise iddialara göre Ö.G. M. (25) bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki Y.K.’yı taciz ettiği iddiasıyla bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp darp edilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken, şüphelinin "Bir dakika polisi ben çağırıyorum" dediği görüldü. Şüpheliyi darp eden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Tedavi için hastaneye götürülen zanlı, daha sonra gözaltına alındı. Tacize uğradığı iddia edilen Y.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek ifade verdi. Ö.G.M.’nin poliste verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdık birisi sandığını söylediği öğrenildi. Ö.G.M.’nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.