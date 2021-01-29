Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu açıklarında demirli olan Comoros bayraklı ‘STREAMLINE’ isimli genel kargo gemisi, sürüklenerek karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli genel kargo gemisinin hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Ahırkapı bölgesinde karaya oturan gemiyi kurtarmak üzere olay yerine 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 bot ve çevre ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı “STREAMLİNE” isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir.”