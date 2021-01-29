Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Mehmet Ali Öngel'den iki gün haber alamadıklarını ve alzheimer hastası olduğunu belirten yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından Muğla 911 Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dağlık arazide arama çalışmaları başlatıldı. Dere yatağında hareketsiz halde bulunan Öngel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öngel’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.