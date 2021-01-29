Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadirli Devlet Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan sağlık personeli Bekir Koluçolak (43), dört gün önce Covid-19'a yakalandığını öğrendi. Sağlık durumu aniden ağırlaşan Koluçolak, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Personel, doktorların bütün çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan şahsın cenazesi ilçeye bağlı Durmuşsofular köyünde toprağa verildi.