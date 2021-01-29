Kadirli Devlet Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan sağlık personeli Bekir Koluçolak (43), dört gün önce Covid-19'a yakalandığını öğrendi. Sağlık durumu aniden ağırlaşan Koluçolak, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Personel, doktorların bütün çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan şahsın cenazesi ilçeye bağlı Durmuşsofular köyünde toprağa verildi.
4 gün önce koronaya yakalanan hasta bakıcı hayatını kaybetti
29.01.2021 - 22:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki devlet hastanesinde görevli bir hasta bakıcı, 4 gün önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Etiketler : osmaniye,korona,hasta bakıcı,
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