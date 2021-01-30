Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadele eden yoğun bakım çalışanları, son günlerde azalan vaka sayısının yeniden artmaması için “Rehavete kapılmayın” çağrısı yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinde, son 10 ayda 427'si yoğun bakımda olan iki bin korona hastası sağlığına kavuştu. Hastaları iyileştirmek için gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarının mesaisi, vaka sayılarının azalmasına rağmen ilk günkü özenle devam ediyor. Sağlık çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirlere bağlı düşen vaka sayılarından memnun. Boşalan her bir yoğun bakım yatağı, onların omuzlarındaki yükü azaltıyor. Sağlıkçıların en büyük korkusu "rehavet" sonucu vaka sayısının yeniden artması. Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, “Aşılar yapılıyor ama bu, hastalığın bulaşmasını önlemiyor. Kimse rahatlamasın, hastalığın nasıl ilerleyeceğini önceden bilemiyoruz” dedi.

“ALDATICI OLMASIN”

Disiplinden asla taviz verilmemesini isteyen 12 yıllık yoğun bakım hemşiresi Selin Akkuş ise marttan bu yana çok yorulduklarını anlatarak şunları söyledi: Bunun tedavisi yok. Hastalarımız iyileşmek için büyük mücadele veriyor. Vatandaşlarımız tedbirlere uyunca hastalığk bir nebze de olsa kontrol altına alınıyor. Son günlerde yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısı azaldı. Bu aldatıcı olmasın. Virüs sürekli değişiyor, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tedbirlere uymazsak hasta sayımız artacak. Yoğun bakıma yeni bir hasta gelmemesi için dua ediyorum.