Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz mahallesinde bulunan Esenkent sitesinin istinat duvarı büyük bir gürültüyle göçtü. Sesi duyan apartman sakinleri "deprem oluyor" diye aşağı indi. İstinat duvarının göçtüğünü gören ve apartmanında kayma riski olduğunu gören vatandaşlar evlerini boşaltarak yakınlarının yanına taşındı. İstinat duvarının yıkıldığı esnada bölgede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.



Sıkıntılı duvar için bir çok yere dilekçe verdiklerini, ama bir çözüm üretilmediğini ifade eden apartman sakinleri, "Sitenin duvarı uzun zamandır bel vermiş durumdaydı. Bu binayı yapan müteahhit ve yetkililere haber verdik. Ama bir çözüm üreten olmadı. En sonunda yıkıldı. "Deprem oluyor" zannettik. Binanın da kayacağını düşünen apartman sakinleri binayı büyük oranda boşalttı. Duvarın yıkıldığı esnada bölgede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi" dedi.