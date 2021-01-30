Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımı Türkiye'de alınan son önlemlerle birlikte yavaşladı. Salgının başladığı günden beridir pozitif vaka oranının yüksek olduğu kentlerin başında gelen Gaziantep'te sokağa çıkma yasaklarının öncesinde kırmızıya bürünen vak'a haritasındaki kırmızılık yasakların etkisiyle büyük oranda azalmıştı. Koronavirüsün mutasyona uğradığı açıklamalarının ardından kentte düşüşte olan koronavirüs vaka sayısı, tekrardan yükselişe geçti.

"2 aydır düşüşte olan vaka sayısı yükselişe geçti"

Gazianteplileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyaran Vali Davut Gül, kentte iki aydır düşüş eğiliminde olan vak'a sayısının tekrardan yükselişe geçtiğini belirterek, "Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Uyarısının ardından Gül, 75 yaş üzerinden olan vatandaşlara aşılarını vurdurmaları için çağrı yaptı.