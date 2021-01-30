Kentin farklı noktalarında dün akşam ve gece saatlerinde koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Antalya Otogarında yapılan asker uğurlamasında ‘En büyük asker, bizim asker’ diyerek asker adayları omuzlara alınıp havaya fırlatılırken, temizlik, maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı.
Bir diğer asker uğurlamasında ise Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi'ndeki bir sokakta gençler, yol ortasında asker eğlencesi düzenledi. Araçlardan inen gençler, karşılıklı göbek atıp uzun süre eğlendi. Gençlerin kısıtlamayı ihlal eden görüntüleri evlerdeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya’da asker uğurlama eğlencelerinde koronavirüs yine unutuldu
30.01.2021 - 13:40 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da asker uğurlama eğlenceleri düzenleyerek koronavirüs tedbirlerini ihlal eden gençlerin görüntüleri, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentin farklı noktalarında dün akşam ve gece saatlerinde koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Antalya Otogarında yapılan asker uğurlamasında ‘En büyük asker, bizim asker’ diyerek asker adayları omuzlara alınıp havaya fırlatılırken, temizlik, maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : asker uğurlaması,koronavirüs tedbirleri,
763877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763877.aspx
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