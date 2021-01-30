Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından 112 Acil Çağrı Merkezleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın numara ezberleme zorunluluğunu ortadan kaldıran ve acil durumlarda sadece tek bir numaradan 112'den yardım isteyebilecekleri Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sayısı artmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU: YAKINDA TÜM TÜRKİYE'DE ACİL DURUMLARDA TEK NUMARA 112 OLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil durumda tek numarayla ulaşılabilecek Acil Çağrı Merkezleri'nin 58 ilde aktif durumda olduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı Merkezlerimiz, şu an 58 ilde aktif durumda. Yakında tüm Türkiye'de acil durumda tek numara 112 olacak."

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımızca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirilen Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda geçen hafta Çankırı ve Kilis'te hizmete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ardından bu hafta da Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'deki merkezler hizmete başladı. Böylece 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sayısı 58'e yükselirken, bu sayı 2021 Şubat ayı sonunda 70'e ulaşacak, haziran ayı sonu itibarıyla ise 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermeye başlayacak.

4 DİLDE HİZMET VERİLİYOR

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça bilen uzman çağrı alıcılar vasıtasıyla 4 dilde hizmet veriliyor. Ayrıca yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde engelli bireylere yönelik "engelsiz ulaşım" sağlanabiliyor. Yine E-çağrı entegrasyonu ile araç içi acil çağrı yapma özelliğine sahip araçlardan kaza anında yapılan otomatik çağrılar da 112 Acil Çağrı Merkezleri tarafından karşılanabiliyor.

YAZILIMDA YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLAR KULLANILDI

Bakanlığımızın koordinesinde acil çağrı numaralarının tek bir numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen yazılım kullanılıyor.

2020 YILINDA 88 MİLYON 341 BİN ÇAĞRI GELDİ

Vatandaşımızın acil yardım çağrı merkezlerinin en büyük sorunu ise adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor. 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezilerine 88 Milyon 341 Bin 131 çağrı geldi. Bu çağrıların %66,27'sini ise asılsız çağrılar oluşturdu.

112 Acil Çağrı Merkezleri'ne asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 160 kişiye 63 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.