Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla’da Aydınlı Mahallesi’nde oturan 7 yaşındaki Ar. Bunun üzerine 9 yaşındaki Gözde, kardeşini de yanına alarak korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendiryşe ve 9 yaşındaki Gözde kardeşler, evlerinin balkonunda otururken insanların maske takmadığını gözlemledilemeye karar verdiler. Kendi elleriyle yazdıkları korona virüs salgınından korunmanın yollarını anlatan 14 kural ve çeşitli resimler ile afişler hazırladılar. Hazırladıkları afişleri de Aydınlı Mahallesi’nin en işlek caddelerinden olan Gürpınar Caddesi üzerinde bulunan ve insanların görebilecekleri yerlere astılar. İki küçük kız kardeş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan hazırladıkları afişleri billboardlara asmasını ve daha fazla vatandaşa ulaşmasını istiyorlar.

“Okula gitmek için afiş astık”

Gözde Düzdoğan okula gitmek için afişler hazırladıklarını belirterek” Biz kâğıtlar hazırladık. Bugün onları yapıştırdık. Mesafe, temizlik, hijyen ve 14 kural gibilerinden. Onları yapıştırdık. Annem bize denizyıldızı diye bir tane masal anlattı. Böyle bir şey yapmak oradan aklımıza geldi. Biz bir kere balkonda oturuyorduk. İnsanların maske takmadığını gördük ve üzüldük. Bizim eğitimimizde de kesilmişti. Okula da gidemiyorduk. Bizim de böyle bir şey yapmak aklımıza geldi. Ayşe gel dedim böyle kağıtlar hazırlayalım. O da ‘Tamam’ dedi. Bu şekilde başladık” dedi.



“Okullarımızın açılmasını istiyoruz”

Büyüklerinden isteklerini sıralayan Gözde,” Maskelerini takmalarını, mesafelerini korumalarını ve hijyenlerini korumalarını istiyorum. Okulumuzu çok özledik. Önce açıldı, sonra kapandığı için bizim de içimizde bir kıpır toplamaya başladı. Biz de böyle bir şey yaptık. Büyüklerimiz maskelerini taksınlar, mesafelerini korusunlar okullarımız açılsın korona virüs bitsin başka bir şey istemiyoruz” dedi.



“Belediye başkanımızdan bir isteğimiz var”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan istekleri olduğunu söyleyen Gözde, “Ben Şadi Yazıcı’dan sadece bunları tabelalara asmasını istiyorum. Tabelalara assın ki herkese yayılsın. Biz bu şekilde küçük küçük asıyoruz ama onlar aslında daha da büyüdüklerinde hijyen, mesafe ve temizlik yoldan geçen herkes bunu görebilecek ve vakalar ve ölüm sayılar azalacak” dedi.