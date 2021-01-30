Esenyurt’ta iddiaya göre, iki grup arasında laf atma bahanesiyle kavga çıktı. Kavgada birisi kılıç olmak üzere toplam iki kişi yaralandı. Polisin özel harekatında geldiği olayda 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde arazide arama yapan polis çalıların arasına saklanmış pompalı tüfekte bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisn olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
30.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt’ta iki grup arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfek ve kılıç kullanıldı. Biri kılıç darbesiyle olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgada, araziye saklanan pompalı tüfekte bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,kılıç,pompalı tüfek,kavga,
763912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763912.aspx
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