Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metrekare başına ortalama 50 metreküp yağmurun düştüğü Edremit Körfezi’nde bazı ilçelerin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi.

Kuvvetli yağış nedeniyle Edremit Körfezi ilçelerinden Ayvalık’ta da eski cezaevi giriş yolu ve çevresindeki ekili alanlar sular altında kaldı. Ana yola taşan sel suları yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede gök gürültülü sağanak yağmur olarak etkili olan yağış sırasında Ayvalık’ı Altınova Mahallesi’nde bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Altınova Mahallesi’nin merkezindeki Atatürk Bulvarı’nda bulunan Acar Apartmanı’nın çatısına isabet eden yıldırım nedeniyle çatıdan kopan taş ve mermer parçaları ana cadde üzerine düştü.

4. kattan düşen kaya ve mermer parçaları, kısıtlama sebebiyle sokakta kimse olmadığı için herhangi bir zarara yol açmadı.

Yıldırım düşmesine şahit olan vatandaşlardan Tamer Özçelik, olay anında evinin balkonunda olduğunu belirterek, “Birden şimşek vurdu. Apartmanın arka tarafında geldiğini zannettim. Ama yukarıya bakınca apartmanın çatısına isabet ettiğini anladım. Çok şükür evimizde herhangi zayiatımız yok. Yıldırım düşmesi sonucunda yol kenarında park halindeki komşumuzun aracında düşen mermer parçalarından hasar oluştu. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı” dedi.

Yıldırımın apartmanın çatısına vurmasına şahit olan Hakan Pehlivan, “O anda yolun karşı tarafındaydım. Bir anda her taraf bembeyaz oldu. Birkaç saniye sonra baktığımda hemen karşımdaki bu apartmanın çatısından aşağıya parçaların döküldüğünü gördüm. Yol kenarında park halindeki bir araca isabet eden bu mermer parçaları araca zarar verdi” diye konuştu.