Piri Paşa Mahallesi Solak Çeşme Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında binada bulunan baba ve oğlu kendini dışarıya attı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.
Beyoğlu'ndaki bina yangını söndürüldü
30.01.2021 - 18:08 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : beyoğlu,haberler,yangın,
763928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763928.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER