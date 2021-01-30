Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piri Paşa Mahallesi Solak Çeşme Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında binada bulunan baba ve oğlu kendini dışarıya attı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.