Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.30 sıralarında İskender Mahallesi 2015 Sokak’ta bulunan bir apartta meydana geldi. Kamil Ruhan Şani’den (77), 2 gündür haber alamayan yakını durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kamil Ruhan Şani’nin kaldığı aparta emniyet ekibi sevk edildi. Aparta gelen polis, zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla girilen apartta Kamil Ruhan Şani’nin hareketsiz halde yerde yattığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Ruhan Şani’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aparttaki incelemenin ardından Şani’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şani’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kamil Ruhan Şani’nin emekli eczacı olduğu öğrenildi.