Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.’nin ve ailesinin yaşadığı 200 yıllık tarihi evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların binayı sardığını gören A.C, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise çevredeki binaları tedbir amaçlı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Mahalleli sokağa döküldü

Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sokağa çıkıp yangını izledi. Bazı vatandaşlar ise elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.