Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın dün sabah erken saatlerde Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mihrap Duranlar mahallesinde meydana geldi. Kocası Talat Yitmez erken saatte yevmiyeye gittiği için yangın sırasında evde tek başına bulunan Emine Yitmez güçlükle kendisini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Kısa sürede büyüyen ve evin çatısını tamamen saran yangına Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler müdahale etmesine rağmen ev içerisinde bulunan tüm eşyalarıyla birlikte yanıp kül oldu.

Gündelik yevmiyeli işlere giderek geçimlerini sağlayan Yitmez çifti yangın sonra girdikleri evde adeta harabeyle karşılaştı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının ardından evin içinde kurtarabilecekleri tek parça eşya arayan aile evden eli boş çıktı.

Talat Yılmaz, sabah işe gitmek için saat 06:50'de evden çıktığını belirterek "Geri geldiğimde evimi bu halde buldum. Yevmiyeyle çalışan bir işçiyim. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Yatağım, yorganım, yastığım herşeyim neyimiz var neyimiz yok hepsi yanmış, odam mutfağım, hiçbir şeyim kalmadı. Üzerimizdeki elbiseyi bile komşular getirdi" dedi.