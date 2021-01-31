Tokat Devlet Hastanesinde durumundan şüphelenilen hastalara yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Kent merkezinde 8, Niksar ilçesinde 2 kişi olmak üzere mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen 10 kişi evlerinde karantinaya alındı. Diğer korona virüs hastaları ile aynı ilaç ve tedavinin uygulandığı hastalardan 5’i, 10 gün süren izole süresini tamamladı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kişinin de birkaç gün içerisinde izole sürecini tamamlayacağı kaydedildi.
Tokat’ta mutasyonlu virüs hastalarından 5’inin karantinası bitti
31.01.2021 - 09:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ta mutasyonlu koronavirüs taşıyan 10 hastadan 5’inin karantina süresi tamamlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tokat,
764039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764039.aspx
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