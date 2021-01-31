Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 15, Çayırlı ilçesinde 25, İliç ilçesinde 22, Kemah ilçesinde 27, Kemaliye ilçesinde 35, Otlukbeli ilçesinde 2, Refahiye ilçesinde 23, Tercan ilçesinde 20 ve Üzümlü içesinde 8 olmak üzere toplam 177 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri 10 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, şehirlerarası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Erzincan’ın yüksek rakımlı güzergahlarında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken karayollarının karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların açık kalması için çaba sarf ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.